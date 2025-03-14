METEO MARZO PAZZARELLO: MALTEMPO AL CENTRO-NORD E CALDO RECORD IN SICILIA. 30° A PALERMO, 22° A PATERNO', CALO TERMICO DA LUNEDI'

Marzo si conferma, ancora una volta, un mese imprevedibile e "pazzarello" per il meteo italiano. La penisola è divisa in due, con condizioni climatiche radicalmente opposte tra Centro-Nord e Sud. Da u...

Marzo si conferma, ancora una volta, un mese imprevedibile e "pazzarello" per il meteo italiano. La penisola è divisa in due, con condizioni climatiche radicalmente opposte tra Centro-Nord e Sud. Da un lato, il maltempo e i nubifragi stanno colpendo le regioni settentrionali e centrali, mentre, dall'altro, al Sud è arrivato un caldo estivo che sta facendo impennare le temperature.

In Sicilia, il caldo estivo è ormai una realtà, con punte che hanno raggiunto i 30 gradi a Palermo.

Tuttavia, non tutte le zone dell'isola sono sotto lo stesso effetto del caldo: a Paternò, infatti, oggi la temperatura ha raggiunto i 22,6 gradi, un valore decisamente inferiore rispetto alla capitale siciliana, ma comunque sopra la media stagionale.

Questo contrasto tra le diverse regioni italiane sta creando uno scenario meteo davvero interessante e decisamente poco comune per questo periodo dell’anno.

La grande sorpresa, però, è in arrivo per il fine settimana. Domenica, infatti, assisteremo a un vero e proprio crollo termico, con un abbassamento delle temperature che potrebbe arrivare fino a -14/16°C rispetto ai valori di oggi. Un cambiamento improvviso che porterà l'Italia a un ritorno alle temperature più consone per la stagione primaverile. Quindi, dopo questo "fuoco di paglia" estivo, ci prepariamo a tornare alla normalità, o addirittura leggermente sotto la media, con il calo termico che si farà sentire soprattutto al Centro-Nord.

A partire da lunedì, le temperature torneranno dunque a stabilizzarsi, con valori in linea con le medie stagionali o addirittura sotto la norma, e l'Italia dovrà dire addio, almeno temporaneamente, a queste ondate di caldo fuori stagione.

Marzo, come sempre, continua a sorprendere con il suo clima altalenante, rendendo difficile fare previsioni a lungo termine, ma confermando ancora una volta la sua natura "pazzarella".