METEO: NUOVA ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 12 giugno 2021, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico su gran parte della Sicilia.A causare, n...

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 12 giugno 2021, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico su gran parte della Sicilia.

A causare, nella giornata di domani, l’aggravamento delle condizioni avverse che stanno interessando la nostra Isola, è la presenza di correnti fresche e depressionarie, agevolate dal progressivo allontanamento dell’alta pressione dal bacino del mar Mediterraneo.

Tenuto conto delle previsioni degli esperti, il dipartimento regionale della Protezione civile della Sicilia ha emanato allerta meteo su tutti i settori tranne, B-C-D (ovvero Palermo e Trapani).

Domani, quindi, le condizioni meteo saranno avverse in quasi tutta la nostra Isola.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – emette questo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di Protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.