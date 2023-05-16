METEO, NUOVO ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: “PERSISTE IL MALTEMPO CON PRECIPITAZIONI INTENSE E VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SICILIA”

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 17 Maggio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 16/05/23
PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 06/09 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLA SICILIA;
- PER LE PROSSIME 06/09 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SICILIA;
- PER LE PROSSIME 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO SU MARCHE ED EMILIA-ROMAGNA, CON I FENOMENI CHE, SU QUEST’ULTIMA REGIONE, NELLA GIORNATA DI OGGI, MARTEDI’ 16 MAGGIO 2023, ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA’;
- PER LE PROSSIME 24/30 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SULLE COSTE DI FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE PROSSIME 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU BASSA CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA TIRRENICHE.
- PER LE PROSSIME 18/24 ORE VENTI FORTI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SU TOSCANA E LEVANTE LIGURE;
E DA QUELLI OCCIDENTALI SU CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA.
- SI PREVEDONO INOLTRE DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI’ 16 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, VENTI FORTI DI MAESTRALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, SULLA SARDEGNA MERIDIONALE, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI’ 17 AGGIO 2023, ANCHE ALLA SICILIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
- I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI, DA
FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E GRANDINATE.