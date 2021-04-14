METEO, PRECIPITAZIONI IN ARRIVO: DIRAMATA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha persino diffuso un avviso di allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse: questa, che riguarderà per intero l’Isola, resterà valida fino alle ore 24:00 di domani, giovedì 15 aprile.
Secondo quanto esplicitato dall’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, sono previste per domani precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi da deboli a moderati (specie sui settori nord-orientali).
Inoltre, non si escludono venti, in particolari sui settori meridionali. Infine, dovrebbe risultare molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Mar Ionio (quest’ultimo con moto ondoso in attenuazione).