METEO: RITORNA IL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA PER OGGI NEL CATANESE

Ritornano le pioggia in Sicilia.

Il dipartimento di Protezione civile nazionale ha diramato un bollettino, valido per giovedì 26 agosto 2021, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di condizioni meteo avverse di colore giallo per alcune zone della Sicilia.

Riguarda i settori Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Il bolletrino prevede “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centrale e versante ionico nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Saranno eventi abbastanza isolati che difficilmente potranno assumere carattere di forte intensità, interesseranno soprattutto le aree montuose ma nel loro spostamento verso est-nordest potrebbero raggiungere le aree costiere sia tirreniche che joniche.

Rientrano in allerta ROSSA-ALLARME: nessuna zona

Rientrano in allerta ARANCIONE-PREALLARME: nessuna zona

Rientrano in allerta GIALLA-ATTENZIONE: ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico

Rientrano in GENERICA VIGILANZA:

ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie

ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ZONA G Sud-Orientale, versante ionico