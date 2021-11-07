METEO SICILIA DOMANI, ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA
Ritorna la pioggia, nuova allerta meteo per rischio idrogeologico in tutta la Sicilia.
Dal pomeriggio di oggi e per la giornata di domani 08 novembre, la Protezione civile ha diffuso un’allerta gialla relativa al rischio idrico e idrogeologico, con condizioni meteo avverse.
Dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore, previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Previste anche forti raffiche di vento.
ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro
Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C
Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale
Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro
Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno
Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico