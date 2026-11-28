Meteo Sicilia, domenica di freddo, piogge e forti venti: temperature in calo

Aria fredda di origine balcanica sull’Isola. Residua instabilità sui settori settentrionali, raffiche di burrasca e mari agitati.

Sarà una domenica dal clima tipicamente invernale quella del 29 novembre 2026 in Sicilia. L’arrivo di aria fredda di origine balcanica, associata a un sistema depressionario posizionato sullo Ionio, determinerà un ulteriore calo delle temperature, accompagnato da condizioni di residua instabilità e forte ventilazione.

Secondo le previsioni diffuse da Il Mio Meteo Sicilia e CMS, durante la notte saranno possibili rovesci e locali temporali sui settori settentrionali e occidentali dell’Isola, mentre maggiori schiarite interesseranno le zone meridionali.

Le previsioni per domenica

Nel corso della mattinata persisteranno condizioni di instabilità, con piogge sparse e possibili temporali sui versanti settentrionali, occidentali e sulle aree ioniche più a nord. Altrove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso.

Dal pomeriggio e durante la serata si assisterà a un graduale miglioramento, anche se non si escludono residui rovesci lungo il versante tirrenico.

Temperature in calo e clima invernale

Le temperature subiranno un ulteriore abbassamento, con valori dal sapore decisamente invernale. La sensazione di freddo sarà accentuata dalla ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali.

Venti forti e mari agitati

Particolare attenzione ai venti, che soffieranno da moderati a forti, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca, localmente anche forte a ridosso dei rilievi.

I mari risulteranno da mossi a molto mossi, fino ad agitati soprattutto il Tirreno e lo Ionio.

La Sicilia si prepara dunque a salutare il mese di novembre con un clima decisamente più freddo, forti raffiche di vento e condizioni meteorologiche ancora instabili su parte del territorio regionale.