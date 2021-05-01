METRO , TRATTA MISTERBIANCO-PATERNÒ SARÀ REALIZZATA ENTRO IL 2026
Ieri , alla presenza del Sottosegretario di Stato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Sindaco della Città Metropolitana di Catania, è stato illustrato il progetto di realizzazione della tratta metropolitana Misterbianco Centro-Paternò.
La somma necessaria per il completamento dell’opera è stata richiesta tra i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per consentire il completamento dell’intervento con la messa in esercizio della tratta in tempi più brevi.
Il progetto prevede la realizzazione di una linea a doppio binario, a scartamento ordinario ed elettrificata.
La tratta interessa i territori comunali di Misterbianco, Belpasso e Paternò ed è lunga complessivamente 11.5 km.
Il tracciato si sviluppa in parte in gallerie ed in parte in superficie e prevede la realizzazione delle seguenti cinque stazioni: Gullotta, Belpasso, Valcorrente, Giaconia, Ardizzone.
Il progetto di ammodernamento e trasformazione prevede inoltre la realizzazione di un deposito officina per il materiale rotabile della metropolitana, localizzato nel comune di Paternò, in corrispondenza della parte terminale della tratta Misterbianco Centro-Paternò, nell'area limitrofa alla stazione Ardizzone.
Il progetto prevede anche la realizzazione di un People-Mover lungo circa 1.2 km che collegherà la stazione Ardizzone di Paternò con il suo centro urbano.
La tratta Misterbianco Centro - Paternò riveste particolare valenza strategica e insieme con l’intervento di realizzazione della tratta Stesicoro - Aeroporto configura per il prossimo futuro una rete metropolitana, da Paternò fino all’Aeroporto, lunga complessivamente circa 30 km e dotata di 27 stazioni.