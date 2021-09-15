MEZZO DELLA NETTEZZA URBANA A FUOCO SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE CATANIA
A fuoco un mezzo delle nettezza urbana.Per cause ancora da chiarire, l'incendio è divampato intorno alle ore 11.30, di oggi , 15 Settembre 2021, mentre il mezzo percorreva la superstrada ss121 nei pre...
A fuoco un mezzo delle nettezza urbana.
Per cause ancora da chiarire, l'incendio è divampato intorno alle ore 11.30, di oggi , 15 Settembre 2021, mentre il mezzo percorreva la superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Catania.
Immediato l intervento di una squadra dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.
Per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti del mezzo.
Al momento si segnalano lunghissime code, con fila che inizia nei pressi dello svincolo di Motta Sant'anastasia.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO