MEZZO DELLA NETTEZZA URBANA A FUOCO SULLA SS121, RALLENTAMENTI DIREZIONE CATANIA
AGGIORNAMENTO ORE 14.00Proseguono ancora i disagi sulla ss121, a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento con Catania.Si segnalano ancora lunghe code in direzione Catania, a causa d...
AGGIORNAMENTO ORE 14.00
Proseguono ancora i disagi sulla ss121, a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento con Catania.
Si segnalano ancora lunghe code in direzione Catania, a causa del mezzo delle nettezza urbana andata in fiamme intorno alle ore 11.30
A fuoco un mezzo delle nettezza urbana.
Per cause ancora da chiarire, l'incendio è divampato intorno alle ore 11.30, di oggi , 15 Settembre 2021, mentre il mezzo percorreva la superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Catania.
Immediato l intervento di una squadra dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.
Per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti del mezzo.
Al momento si segnalano lunghissime code, con fila che inizia nei pressi dello svincolo di Motta Sant'anastasia.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO