MICRO SCOSSE NELLA NOTTE NEL CATANESE E TRAPANESE
Due scosse si sono verificate nella notte secondo quanto riportato dal sito dell’INGV Sicilia, alle ore 2,11 e alle ore 5,51
L’ultima scossa, in ordine di tempo, si è verificata alle 5,51 di stamani nel Catanese. Secondo gli esperti, un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto a 1 km NE Zafferana Etnea con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7, 15.11 e ad una profondità di soli 5 chilometri sotto la crosta terrestre
Scossa maggiore, invece, alle 2,11 in provincia di Trapani. Esattamente un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto a 5 km E Santa Ninfa con coordinate geografiche (lat, lon) 37.77, 12.94 e ad una profondità di 13 km.
I terremoti sono stati localizzati da: Sala Sismica INGV-Roma.