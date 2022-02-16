MISTERBIANCO: Auto aperte e derubate in un negozio della zona commerciale

Brutta sorpresa, per almeno 4 persone, la domenica scorsa nel parcheggio del Negozio Alta Sfera a Misterbianco.All'uscita del negozio, dopo avere effettuato delle compere, almeno 4 auto sono state ape...

Brutta sorpresa, per almeno 4 persone, la domenica scorsa nel parcheggio del Negozio Alta Sfera a Misterbianco.

All'uscita del negozio, dopo avere effettuato delle compere, almeno 4 auto sono state aperte e spogliate di oggetti posti all'interno, tra cui carte di credito, borse, sigarette elettroniche ed altri piccoli oggetti.

La cosa strana è che tutte le vetture aperte erano Fiat, e nessuna di queste è stata forzata segno che le vetture sono state aperte con qualche speciale dispositivo. Presentate le denunce ai carabinieri, che sicuramente potranno fare ben poco vista l'assenza di telecamere di sorveglianza nel parcheggio del Negozio.

Indagini sono comunque in corso.