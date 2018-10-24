Ecco comunicato emesso dal Corpo di Polizia Locale sul controllo della velocità tramite il Telelaser TruCam HD, con le postazioni assegnate dove verranno effettuati i controlli sulla velocità dei veic...

COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

CORPO DI POLIZIA LOCALE tel. 095/755.27/6 - fax 095/7556444 [email protected] [email protected]

Comunicato su controllo elettronico della velocità a mezzo TeleLaser TruCam HD

La direzione della Polizia Locale rende noto di svolgere azione di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade attraverso presidi mobili di controllo a mezzo del Tele Laser TruCarn HD, strumento di proprietà dell'Ente e gestito direttamente dagli operatori di polizia sia In fase di accertamento delle violazioni su strada che di notifica successiva al trasgressori.

Le strade interessate al controllo sono

- Corso C. Marx dove vige Il limite massimo di velocià di km/h 50 - MISTERBIANCO - AUTOVELOX TRUCAM, LE POSTAZIONI EFFETTIVE

senso di marcia Misterbianco-Catania pressi via Libero Grassi

senso di marcia Catania-Misterbianco al civico 31

- Via Aldo Moro - Ex S.S. 121 strada di proprietà di questo Comune ai sensi del Verbale di Consegna dell'Anas del 5/6/1980 e ricadente nel centro abitato come da Delibera di Giunta Municipale n. 492 del 4/9/2001

-senso di marcia Misterbianco-Catania sotto ponte Tangenziale Ovest di Catania con limite massimo di velocità km/h 70 ai sensi dell'Ordinanza Comunale n. 87/18

-senso di marcia Catania-Misterbianco altezza zona Milicia con limtte di velocità di km/h 50 ai sensi dell'Ordinanza Comunale n. 145/02.

Si precisa altresì che le suddette strade sono assistite da sgnaletica fissa che indica il limite massimo da rispettare. Inoltre, nel rispetto del Decreto Minniti del 21/7/2017 e del Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti n. 282 del 13/9/2017, il servizio di controllo viene effettuato dagli operatori in servizio di polizia stradale, In uniforme e su veicolo d'istituto, con lampeggiante acceso previa apposizione di segnaletica mobile che ha lo scopo di preavvisare gli utenti della strada dell'effettuazione del servizio per garantirne il tempestivo avvistamento. Si allegano due cartelli fotografici che rappresentano la segnaletica stradale fissa e mobile, i luoghi del presidi mobili e il particolare dello strumento che opera attaccato al parabrezza con una vento. puntando sui veicoli in allontanamento dalla postazione. Misterbianco, lì 24/10/2018

Commissario di Polizia Locale Caffo avv. Santina

Il Vice Comandante Polizia Locale Vazzano dott. Mario Antonio