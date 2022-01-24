MISTERBIANCO, BECCATO IN FLAGRANZA CON DROGA E SOLDI IN MANO

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato un catanese 33enne perché gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti.Al fine di porre contrasto...

Al fine di porre contrasto ai reati in materia di droga i militari hanno effettuato uno specifico servizio di avvistamento nella zona di viale Commercio, ove più volte era stata loro segnalata la presenza di spacciatori.

In effetti, nel pomeriggio, è stato notato l’avvicinarsi di una Smart, a bordo della quale è salito nell’area a parcheggio di una nota sala giochi un 45enne, presunto acquirente: quest’ultimo infatti sarebbe stato notato consegnare alcune banconote al conducente che, in cambio, gli avrebbe consegnato un involucro di carta stagnola.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di recuperare una dose di cocaina per complessivi gr. 4,5 dall’acquirente (conseguentemente segnalato alla Prefettura etnea quale assuntore per uso non terapeutico) nonostante il tentativo di disfarsene lanciandolo all’interno dell’abitacolo.

Il presunto spacciatore, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato nella disponibilità di 350 euro, sottoposti a sequestro poiché ritenuti verosimile provento illecita attività.