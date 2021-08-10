MISTERBIANCO: CALCI E PUGNI ALL’AMBULANZA, AUTISTA COSTRETTO A FUGGIRE

Continuano purtroppo gli episodi di violenza nei confronti degli operatori del 118.Lo spiacevole episodio si è verificato lo scorso week-end a Misterbianco ma è stato reso noto solo successivamente da...

Continuano purtroppo gli episodi di violenza nei confronti degli operatori del 118.

Lo spiacevole episodio si è verificato lo scorso week-end a Misterbianco ma è stato reso noto solo successivamente da parte della Fials

Si è verificato nel week-end a Misterbianco, dove l'operatore, pur essendo giunto sul posto a soli 10 minuti dalla chiamata, al momento dell'arrivo è stato costretto a fuggire a causa dell'ira dei presenti, che hanno tentato di farlo uscire fuori dall'abitacolo con calci e pugni.

Per questo motivo la Fials, che ha reso noto solo oggi l'accaduto, chiede a gran voce l'intervento delle istituzioni: “L’autista – spiegano Carmelo Salamone e Sebastiano Motta – ha una settimana di prognosi, l’equipaggio ha sporto denuncia. Sono situazioni ormai all’ordine del giorno su cui bisogna intervenire per evitare il peggio. Serve una campagna di sensibilizzazione da parte dell’assessorato per scoraggiare questi episodi spiegando che le pene per chi aggredisce gli operatori sanitari in servizio sono severe. Tante le misure che si potrebbero adottare, come una bodycam da indossare, o l’invio delle forze dell’ordine prima dell’ambulanza nelle zone più a rischio che sono note a tutti".

Giuseppe Grasso, responsabile delle comunicazioni della Fials 118, ha aggiunto: "Ribadiamo anche la necessità che la Seus metta a disposizione dei dipendenti il proprio ufficio legale".