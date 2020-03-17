95047

MISTERBIANCO: CAMION DEI PANINI PRENDE FUOCO

17 marzo 2020 19:17
News
Paura questo pomeriggio in contrada Milicia a Misterbianco, la strada che costeggia la superstrada ss121, per un camion dei panini andato a fuoco.

Al momento pochi dettagli, sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento ed messa in sicurezza dell'area ed i Carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada nel tratto interessato dell'incendio

Forse a innescare le fiamme è stato un corto circuito.

Nessun problema per le persone.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

