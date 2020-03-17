MISTERBIANCO: CAMION DEI PANINI PRENDE FUOCO
A cura di Redazione
17 marzo 2020 19:17
Paura questo pomeriggio in contrada Milicia a Misterbianco, la strada che costeggia la superstrada ss121, per un camion dei panini andato a fuoco.
Al momento pochi dettagli, sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento ed messa in sicurezza dell'area ed i Carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada nel tratto interessato dell'incendio
Forse a innescare le fiamme è stato un corto circuito.
Nessun problema per le persone.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO