Misterbianco, controlli dei Carabinieri: 16enne trovato con tirapugni, 21 multe per oltre 37mila euro

Posti di controllo nei punti più frequentati della città: verifiche su persone e veicoli e sanzioni per oltre 37mila euro.

Si inquadrano nel piano di intensificazione dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Comando Provinciale di Catania, le attività svolte dai militari di Misterbianco per contrastare lo spaccio di droga tra giovani e garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. In tale contesto, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, nonché da personale della Polizia Municipale, hanno disposto diversi posti di controllo in corrispondenza dei maggiori assi viari e delle aree più affollate, operando anche perquisizioni personali e veicolari. Durante le verifiche, i militari dell’Arma hanno scoperto che un 16enne catanese andava in giro con una noccoliera (tirapugni) di metallo in tasca.

Il minore, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato ovviamente deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, e il tirapugni è stato sequestrato. Un 61enne del posto è stato, invece, sorpreso mentre circolava con la sua auto in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico ben superiore a quello consentito. Anche per lui è scattata la denuncia per “guida sotto l’influenza dell’alcool”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Le attività del servizio hanno anche riguardato la verifica del rispetto del Codice della Strada, per contrastare le condotte di guida che possono creare pericolo per la sicurezza pubblica e, in generale, per tutti gli utenti della strada. Nel complesso sono state controllate 152 persone e 34 veicoli e sono state elevate 21 contestazioni per violazioni al C.d.S., per un totale di oltre 37.000 euro, con contestuale ritiro di 10 carte di circolazione e il sequestro amministrativo di 6 mezzi.