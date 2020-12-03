MISTERBIANCO: DA DOMANI AUTOVELOX IN FUNZIONE

Arriva la comunicazione ufficiale da parte della Polizia Municipale di Misterbianco, sull’attivazione degli autovelox recentemente installati sulla Ss 121 nella discesa tra Misterbianco e Catania. Da...

Arriva la comunicazione ufficiale da parte della Polizia Municipale di Misterbianco, sull’attivazione degli autovelox recentemente installati sulla Ss 121 nella discesa tra Misterbianco e Catania. Da domani, 4 dicembre, i due dispositivi saranno in funzione con i limiti di 70 Kmh in direzione Catania, e 50 kmh in direzione Paternò. Le postazioni di controllo, ultimate e collaudate, sono regolarmente segnalate con gli appositi cartelli previsti dal codice della strada. Il mancato rispetto dei limiti di velocità sarà rilevato dagli strumenti e sanzionato ai sensi dell’articolo 142 del Codice della Strada. Si raccomanda agli automobilisti la dovuta attenzione e prudenza per non incappare in infrazioni sia in denaro che in punti. Si spera, inoltre, che il Comune di Misterbianco provveda finalmente a sistemare proprio il tratto di strada in cui sono installati i dispositivi, in cui sono presenti delle parti in dissesto pericolosi per la normale circolazione.

ECCO IL POST

RENDE NOTO CHE DAL

4 dicembre 2020 si procederà al regolare rilevamento elettronico delle infrazioni di eccesso di velocità, ai sensi dell’art.142 c.d.s. sul tratto di via Aldo moro, ex ss121.

la strumentazione (2 unità bidirezionali fisse) e’ collocata al km 6+300 in direzione Misterbianco – Paternò e al km 7+100 in direzione Paternò – Catania e riprende entrambe le corsie per ogni carreggiata.

le postazioni di controllo sono regolarmente segnalate e presegnalate con appositi cartelli previsti dal codice della strada.

i limiti di velocità imposti sono 50km/h in direzione Paternò e 70 km/h in direzione Catania. il mancato rispetto dei prescritti limiti di velocità sarà sanzionato ai sensi dell’art.142 c.d.s .