MISTERBIANCO: EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI, FERMATO DAI CARABINIERI E ARRESTATO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 46enne Emilio Rao, del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.I militari di pattuglia, durante il controllo del...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 46enne Emilio Rao, del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.

I militari di pattuglia, durante il controllo del territorio, hanno riconosciuto e bloccato il reo mentre a piedi percorreva una via del centro cittadino, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.