MISTERBIANCO. MARIJUANA E HASHISH NEL PIANTONE DELLO STERZO: ARRESTATO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio, i militari hanno proceduto a Misterbianco al controllo del giovane mentre, a bordo di una Fiat 500, percorreva a velocità sostenuta il corso Carlo Marx in direzione del quartiere Monte Po.

Sin dalle iniziali fasi del controllo il 26enne si era mostrato particolarmente insofferente e infatti, all’esito della perquisizione personale e veicolare i carabinieri, occultati all’interno dell’abitacolo dell’auto sotto la canna dello sterzo, hanno rinvenuto una busta di plastica contenente 10 involucri in plastica con chiusura ermetica contenenti marijuana, nonché ulteriori 3 involucri contenenti hashish del peso complessivo rispettivamente di circa 55 grammi.

All’esito del rito direttissimo, il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.