MISTERBIANCO PRENDONO FUOCO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO: TANTA PAURA, NESSUN FERITO

Non ci sono stati per fortuna feriti è questa la conclusione di un incendio che ha interessato un impianto fotovoltaico situato sul tetto di un edificio situato in via Santa Margherita a Misterbianco.

Per cause ancora in corso ai Vigili del Fuoco, ma è molto probabile per un guasto elettrico, sono andati alle fiamme dei pannelli fotovoltaici. Erano circa le 13 quando è giunta la chiamata al 115 di oggi 19 Giugno 2021.

I pompieri si sono precipitati sul posto a sirene spiegate, sul posto due autobotti proveniente dal distaccamento di San Giovanni Galermo e anche da Catania con ulteriori squadre e mezzi di supporto (autobotti e autoscala)

Ingenti comunque i danni riportati dalla struttura, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione e un ambulanza in via precauzionale.