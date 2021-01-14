MISTERBIANCO: PROSSIMAMENTE LIMITE VERSO PATERNO' INNALZATO A 70 KMH, MA PER ORA RESTA A 50 KMH

Verranno cambiati i limiti di velocità sulla Ss 121 nel tratto di competenza del Comune di Misterbianco, dopo l’installazione e la messa in opera di due nuovi autovelox. Come tutti sappiamo, dal mese...

Verranno cambiati i limiti di velocità sulla Ss 121 nel tratto di competenza del Comune di Misterbianco, dopo l’installazione e la messa in opera di due nuovi autovelox. Come tutti sappiamo, dal mese di novembre sono stati installati questi nuovi autovelox, che sono stati messi in funzione prima per prove tecniche e monitoraggio, e da dicembre per iniziare a prendere multe. Ma con una sostanziale differenza, nel tratto che scende verso Catania il limite di velocità è di 70 Kmh, mentre nel tratto a salire, verso Paternò, il limite è stato sceso a 50 Kmh. Ora, anche a seguito di segnalazioni e richiesta di modifica dell’Adiconsum e della Cisl Catania, il Comune di Misterbianco ha deciso di innalzare a 70 Kmh il limite in salita, in direzione Paternò, anche a seguito di numerose infrazioni accertate in questo primo mese. Ma ATTENZIONE !!! Al momento il limite in salita è ancora di 50 Kmh, e sarà valido anche nei prossimi giorni fino a quando non verrà sostituita la segnaletica che innalza il limite di velocità a 70 Kmh, ma fino ad allora, OCCHIO ALLE MULTE!!!