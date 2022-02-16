Misterbianco, si puliscono gli svincoli della zona commerciale

L’amministrazione guidata dal sindaco Marco Corsaro ha avviato i lavori di pulizia e manutenzione degli svincoli della zona commerciale da anni abbandonati provvedendo a liberare soprattutto le aree a...

L’amministrazione guidata dal sindaco Marco Corsaro ha avviato i lavori di pulizia e manutenzione degli svincoli della zona commerciale da anni abbandonati provvedendo a liberare soprattutto le aree adiacenti al selciato stradale, dove nel tempo erano cresciuti arbusti che limitavano anche la visibilità degli automobilisti.

Nel contempo con un ulteriore provvedimento di affidamento dei lavori si sta rimettendo in funzione l’illuminazione pubblica da anni non funzionante nelle rotonde e nelle corsie di entrata ed uscita della tangenziale la cui carenza creava seri problemi alla circolazione stradale ed alla sicurezza soprattutto nelle ore serali e notturne.

“Era un intervento improcrastinabile ed urgente – hanno esordito il sindaco Corsaro e l’assessore ai LL.PP. Santo Tirendi nel corso del sopralluogo –. Tutta l’area sembrava abbandonata tanto da mettere in pericolo anche la sicurezza degli automobilisti. Ci vorranno alcune settimane ma contiamo al più presto di riportare la zona entro i limiti di sicurezza previsti dal codice della strada”.

Da quando le aree degli svincoli erano stati ceduti dalla ex Provincia regionale di Catania al Comune di Misterbianco, non si metteva mano alle rotonde, soprattutto quelle di collegamento con la circonvallazione di Catania e di immissione alla tangenziale.