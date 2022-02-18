MISTERBIANCO, SI RIBALTA CAMION: ILLESO IL CONDUCENTE

Poteva avere conseguenze più gravi il sinistro che si è verificato nella giornata di ieri 17 Febbraio 2022 sulla strada provinciale 12/II, in contrada Sieli, territorio del comune di Misterbianco.

Un camion che stava trasportando del materiale ferroso si è ribaltato, con il carico che è fuori uscito dal cassone riversandosi sulla carreggiata. Ancora da stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le cause che hanno portato il mezzo pesante a ribaltarsi

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente del mezzo.

Sul posto sono così scattate le operazioni di rimozione del camion ribaltato con dei mezzi speciali di un azienda privata di ripristino della sicurezza stradale, il traffico ha subito rallentamenti con la strada che è rimasta per un paio di ore a senso alternato gestita dagli uomini della Polizia Municipale di Misterbianco.