MONDELLO, RISTORATORE CHIUDE IL LOCALE, TRE RAGAZZE RESTANO IN BAGNO “SALVATE” DOPO UN’ORA

Disavventura per tre ragazze ieri sera in un ristorante nella borgata di Mondello a Palermo.

Dopo avere pagato il conto per il cenone di Capodanno le tre amiche sono andate in bagno e si sono attardate un quarto d'ora.

Non appena sono uscite hanno trovato il locale chiuso e al buio.

Il titolare pensando che non ci fosse più alcun cliente ha pensato di chiudere il locale e andare a casa. Le ragazze non si sono perse d'animo.

Hanno riattivato il contatore e hanno cercato aiuto chiamando il 112 e provando a chiedere aiuto raggiungendo un cortiletto esterno nel ristorante. Le loro richieste d'aiuto sono state sentite dal figlio di uno dei dipendenti del ristorante.

Il giovane è arrivato con le chiavi insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato le tre giovani dopo circa un'ora di attesa.