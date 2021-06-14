MONZA: CADE DAL MONOPATTINO, UN PASSANTE GLIELO RUBA E LO LASCIA A TERRA

Un uomo di 33 anni, originario dello Sri Lanka, è finito in coma dopo essere caduto dal monopattino, ieri sera a Monza. Mentre era a terra esanime per un forte trauma cranico, un uomo si è avvicinato...

Un uomo di 33 anni, originario dello Sri Lanka, è finito in coma dopo essere caduto dal monopattino, ieri sera a Monza. Mentre era a terra esanime per un forte trauma cranico, un uomo si è avvicinato e gli ha rubato il mezzo di trasporto elettrico.

Sul luogo dell'incidente sono poi intervenuti i soccorritori e gli agenti della Questura di Monza, per il sospetto investimento di un pedone.

Il 33 enne è stato ricoverato al San Gerardo dove ora è nel reparto di Neurochirurgia. Visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, è emersa la reale dinamica dei fatti, ovvero una caduta accidentale e il furto.

La Questura sta indagando per risalire all'identità del ladro, che sarebbe ben visibile e quindi facilmente riconoscibile, nelle immagini catturate dalle telecamere.

(ANSA).