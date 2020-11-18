CATANIA: MORTO L'AVVOCATO FERLITO: PER LUI ERA STATO LANCIATO UN APPELLO AI DONATORI DI PLASMA

E' morto l'avvocato Fabio Ferlito che era stato ricoverato in gravi condizioni a causa del Covid-19. Per aiutare il collega, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania aveva rivolto, giorni f...

E' morto l'avvocato Fabio Ferlito che era stato ricoverato in gravi condizioni a causa del Covid-19. Per aiutare il collega, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania aveva rivolto, giorni fa, un appello pubblico con il fine di trovare donatori di plasma. Ma nonostante le trasfusioni, non c'è stato nulla da fare. E' di pochi minuti fa, il post pubblicato nella pagina Facebook del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania: "Con infinita tristezza, comunichiamo che l'Avv. Fabio Ferlito è deceduto, sconfitto dal virus che l'aveva colpito. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno dimostrato solidarietà a Fabio nei giorni scorsi. L'Ordine Forense di Catania si stringe al dolore dei familiari e di tutti i Colleghi che gli sono stati vicini".“

https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania/posts/1673970232780420