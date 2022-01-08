MORTO NICOLA VOX, NOTO DJ SICILIANO “HAI FATTO BALLARE INTERE GENERAZIONI”
E’ morto improvvisamente all’età di 46 anni il dj Nicola Garofalo (in arte Nicola Vox), molto conosciuto in Sicilia.
Il noto vocalist ha fatto ballare intere generazioni, soprattutto tra Taormina e Giardini Naxos al mitico “Marabù”. Tantissime serata anche in altre discoteche siciliane.
La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro dei social, dove sono tantissimi i messaggi di cordoglio.
"R. I. P. Grande vocal. Non ti dimentico. Di tutto ciò che hai fatto. Grande personaggio. Che la terra sia lieve. Un saluto da Dj SUSPIRIA. Ciao Nicola Vox. scrive su Facebook l'amico Antonio.
"Voglio ricordarti così grande Nicola... I tempi più belli della mia gioventù erano quelle serate magiche accompagnate dalla tua voce che caricava la pista resterai sempre nel nostro cuore " scrive Antonio
Roberta lo ricorda cosi: "Amico stravagante, raffinato, enigmatico, anti convenzionale ,anni luce avanti per il suo modo di essere “semplicemente unico”. Ha fatto danzare diverse generazioni ,la Sicilia che balla oggi piange Nicola Vox"
I funerali saranno celebrati Lunedi 10 Gennaio 2022 alle ore 15.30, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli e Convento Cappuccini ad Adrano.