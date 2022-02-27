MOSCA SEMPRE PIÙ ISOLATA: ANCHE L'ITALIA CHIUDE LO SPAZIO AEREO ALLA RUSSIA

ANCHE L'ITALIA CHIUDE LO SPAZIO AEREO ALLA RUSSIA

Anche l'Italia ha deciso di chiudere lo spazio aereo alla Russia: a darne notizia è Palazzo Chigi. La stessa decisione è stata presa da altri paesi europei: Austria, Germania, Bulgaria, Regno Unito, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Repubblica Ceca ed Estonia, Danimarca, Svezia, Belgio, Irlanda e Finlandia.

Pure la Russia ha chiuso il suo spazio aereo alle compagnie legate o registrate in Lettonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca come rappresaglia alle misure simili prese da questi Paesi.

Il divieto riguarderà inoltre i voli di transito effettuati in Russia dalle stesse compagnie.