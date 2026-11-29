Motta Sant’Anastasia, spaccio di crack: arrestato 28enne, sequestrati droga e denaro

Il sospetto via vai di giovani insospettisce gli agenti del Commissariato di Nesima. Durante la perquisizione rinvenuti droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi.

La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne di Motta Sant’Anastasia per spaccio di stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole fino a condanna definitiva.

L’arresto è scaturito da un’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, che hanno notato un sospetto via vai di giovani presso un’abitazione situata nella periferia di Motta Sant’Anastasia.

Durante i controlli, i poliziotti hanno fermato un 23enne residente in un comune limitrofo, trovato in possesso di una dose di crack che avrebbe appena acquistato nell’abitazione.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire 10 grammi di crack, circa 2.000 euro in contanti e ulteriore materiale ritenuto riconducibile all’attività di spaccio. È stato trovato anche un bloc-notes contenente nominativi e somme di denaro.

Il 28enne, già gravato da precedenti per spaccio di stupefacenti, è stato arrestato in flagranza di reato. La droga e il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro.