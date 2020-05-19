MOVIDA INCONTROLLATA A PALERMO, MUSUMECI MINACCIA: 'SE SI RIPETE CHIUDIAMO DI NUOVO TUTTO'

È bastato un solo giorno di riapertura per tornare ai livelli di irresponabilità dei primi giorni di lockdown: prima i Navigli a Milano, poi i vari lungomare di diverse città italiane e adesso anche P...

È bastato un solo giorno di riapertura per tornare ai livelli di irresponabilità dei primi giorni di lockdown: prima i Navigli a Milano, poi i vari lungomare di diverse città italiane e adesso anche Palermo, dove al mercato della Vucciria la movida è tornata come se nulla fosse successo: persone ammassate, nessuna mascherina, nessun controllo. E le foto che imbarazzano il capoluogo siciliano fanno il giro d'Italia.

Nello Musumeci, presidente della Regione, è durissimo: "Come siciliani siamo stati bravi ma abbiamo dimenticato la paura, e vedevamo a Bergamo i camion dei militari stracolmi di bare. Siccome in Sicilia non abbiamo avuto i morti a bordo delle strade, oggi siamo convinti che sia finito tutto. E non è possibile".

"Da cittadino sono preoccupato e da governatore temo che si debba necessariamente tornare indietro. Se queste scene dovessero ripetersi saremo costretti ad adottare una serie di provvedimenti". "A quei ragazzi disinvolti tra la folla - ha aggiunto Musumeci - avrei voluto fare vedere quello che ho visto con i miei occhi nei reparti di terapia intensiva: giovani ricoverati, su quei letti. E a me, da padre, veniva da piangere".

"Possiamo lo stesso - ha osservato il governatore della Sicilia - goderci la 'ricreazione', il piacere di bere una birra o una granita o un gelato. Ma facciamolo guardandoci attorno, e se c'è confusione ci spostiamo in un'altra strada".