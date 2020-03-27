MOVITI FERMA, IL NUOVO VIDEO DI ELEONORA BORDONARO CHE DESCRIVE LA SITUAZIONE DEL MOMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=zmVpmnOrGKU&feature=emb_logo E'uscito ieri su YouTube il video di MOVITI FERMA (Resta ferma) il brano title track del nuovo album della cantautrice Paternese Eleon...

Resta ferma. Ferma il corpo per rinnovare la mente.

La produzione è di Cinepila, mentre la regia e il montaggio sono di Giovanni Tomaselli.

Il brano, nato in un tempo in cui la reclusione e la privazione erano solo metafore di una condizione del corpo, è diventato, incredibilmente, la descrizione per immagini del momento collettivo che viviamo. L’Italia e la Sicilia che si fermano, che si devono fermare, nell’attesa di giorni belli che verranno, nel percorso di riappropriazione della vita normale. Nello stupore di riapprezzare le piccole cose, come la musica suonata insieme, una stretta di mano ad una nuova conoscenza, un abbraccio, la luce del sole e il calore dei raggi sulla pelle. Il mondo ci bisbiglia che siamo ospiti, graditi se rispettosi, ma ospiti (“Sciuscia lu vento sciatu di la terra”).

spiega Eleonora Bordonaro:

“Oggi MOVITI FERMA è per i Siciliani in Sicilia e li incoraggia a stare fermi, a restare a casa, perché alla prima “luci da mattina è passata la nuttata”, ma anche per i Siciliani nel mondo, che hanno deciso di non tornare per amore della propria terra ed è un augurio a tornare presto nella lingua del cuore. Perché, in un ritmo di dondolio avvolgente, in una sola locuzione bizzarra, ossimorica, filosofica e popolare come MOVITI FERMA c’è tutto il sapore di quella casa da cui si vorrebbe fuggire, per essere liberi, o a cui si vorrebbe correre, per essere protetti”.