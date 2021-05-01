NAPOLI, IL MIRACOLO DI SAN GENNARO NON SI RIPETE NEMMENO A MAGGIO

Il sangue di San Gennaro non si è sciolto al termine della celebrazione eucaristica nel Duomo di Napoli. La teca è stata prelevata per la prima volta dalla cassaforte dall'Arcivescovo Metropolita don...

Al termine della messa, l'arcivescovo ha ripreso la teca annunciando che il sangue non è sciolto e sono cominciate le preghiere in Duomo. Nell'ultima celebrazione, lo scorso 16 dicembre, il sangue non si era sciolto. (