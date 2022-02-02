NASCE MOLO 4.0, LA NUOVA CASA DI CHI FA E VUOLE FARE IMPRESA

Un polo innovativo dove far crescere il tessuto imprenditoriale locale, ma anche dove far nascere talenti, nuovi professionisti del digitale e imprenditori di domani. È Molo 4.0, la nuova casa di chi...

Un polo innovativo dove far crescere il tessuto imprenditoriale locale, ma anche dove far nascere talenti, nuovi professionisti del digitale e imprenditori di domani. È Molo 4.0, la nuova casa di chi fa e vuole fare impresa. Un unicum nel territorio di riferimento, una scommessa, ma soprattutto un’opportunità per l’hinterland che può, finalmente, misurarsi con un aggregatore di talenti e idee pensato sul modello delle grandi città.

Molo 4.0 nasce a Paternò (i suoi uffici, le sale meeting e le aule tecnologiche sono in via Emanuele Bellia 242) ma unisce le energie di un vasto territorio, rendendolo fertile e attrattivo per la crescita di imprese e la nascita di nuove professioni. Da Misterbianco a Motta S. Anastasia, da Adrano a Bronte, ma anche Santa Maria di Licodia, Ragalna, Camporotondo Etneo, Nicolosi, Biancavilla, Maniace, Maletto, Randazzo, Troina, Regalbuto, Ramacca, Palagonia. Tanti, importanti, centri urbani che potranno adesso contare su moderni uffici, una Scuola d’Impresa e delle Professioni Digitali ed una community d’imprenditori e professionisti vicino casa.

Ma cos’è, esattamente, Molo 4.0? La risposta semplice sarebbe quella di definirlo un coworking, uno spazio di lavoro condiviso, ma è molto di più. Certo, ci sono uffici, postazioni di lavoro, sale meeting, aule di formazione tecnologiche tutte prenotabili secondo esigenze differenti (ore, giorni, mesi) ma Molo 4.0 è innanzitutto un luogo dove connettersi e raggiungere i propri obiettivi. Nuovi imprenditori, professionisti e freelance hanno l’opportunità di creare il proprio ufficio, fisico o virtuale, le aziende possono scegliere Molo 4.0 come sede di rappresentanza ma tutti, soprattutto, possono seguire percorsi formativi per la crescita personale o d’impresa e incontrare altri professionisti per fare community.

Con la Scuola d’Impresa e quella delle Professioni Digitali è possibile individuare e sviluppare al meglio modelli di business vincenti e imparare i segreti di una professione che genera risultati davvero concreti e che non viene ancora “insegnata” concretamente da nessuna parte. I percorsi formativi sono pensati per imprenditori e manager, ma anche per giovani talenti e per nuove generazioni di imprenditori e professionisti.

L’obiettivo è quello di trasformare gli incontri in opportunità di scambio, anche attraverso i tanti eventi tra imprenditori e incontri con specialisti del settore: momenti piacevoli, ma anche opportunità per creare relazioni di successo, confrontarsi con chi ha visioni e linguaggi simili, scambiarsi idee e incontrare potenziali partner, fornitori, investitori o clienti. In due parole: fare community!

Infine, Molo 4.0 è anche un hub dedicato all’innovazione e allo sviluppo d’impresa che si pone la missione di supportare e accelerare lo sviluppo delle PMI: il punto d’incontro tra chi necessita di sostegno per realizzare e sviluppare il proprio progetto imprenditoriale e chi ha le competenze per farlo, anche online.

Un punto di approdo e partenza per ogni business, il luogo dei Makers, di chi ogni giorno crea e sviluppa. Perché anche da questa parte della provincia è possibile sognare nuove sfide e traguardi. Ed è possibile farlo in grande!

I dettagli su www.moloquattropuntozero.it