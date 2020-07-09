NELL'AUTO 3 TONNELLATE D'UVA RUBATA DA UN VIGNETO, 6 ARRESTI

Carabinieri della Stazione di Licodia Eubea, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza i catanesi: Salvatore Tirri di anni 39, David...

Carabinieri della Stazione di Licodia Eubea, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza i catanesi: Salvatore Tirri di anni 39, Davide Leonardi di anni 40, Giovani Scamporrino di anni 37, Gianluca Sanfilippo di anni 36, Giuseppe Mazzone di anni 31, Agatino La Vecchia di anni 29, tutti ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Il modello di “sicurezza partecipata”, tanto promosso a livello provinciale e auspicato dal Prefetto di Catania, ha consentito di raggiungere in questi ultimi giorni degli eccellenti risultati in materia di prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria che colpiscono l’imprenditoria del settore agricolo, raggiunti anche alla fattiva collaborazione dei proprietari terrieri.

E proprio la segnalazione della presenza in zona di alcuni veicoli sospetti ha consentito ai carabinieri di predisporre dei servizi senza soluzione di continuità permettendo loro di arginare in maniera significativa due distinti raid in danno di altrettanti vitigni:

Nel pomeriggio dello scorso 6 luglio, i militari della Stazione di Mazzarrone pattugliando le zone colpite dal grave fenomeno, nello specifico caso in contrada Grassura sulla S.P. 150, sono riusciti a mettere in fuga dei malviventi costretti ad abbandonare sul posto una Alfa Romeo 156 carica di oltre 1.000 Kg di uva da tavola tipo Vittoria, asportata poco prima in un vigneto di proprietà di un coltivatore di Caltagirone, cui è stata restituita l’intera refurtiva.

La scorsa notte, intorno alle 02:00, una pattuglia della Stazione di Licodia Eubea ha intercettato sulla S.S. 514, precisamente in contrada Mangalavite/Corvo, un Fiat Ducato di colore bianco con a bordo due persone, preceduto da una Ford Ka con tre persone nell’abitacolo. I militari si sono posti immediatamente all’inseguimento dei due veicoli e con l’ausilio di altre pattuglie sono riusciti, dopo qualche chilometro, a bloccarli, anche se l’autista del furgone nel momento in cui la “gazzella” con tanto di lampeggianti e sirena attivati si era affiancata al mezzo, ha tentato di andarle addosso virando verso di essa, ma non riuscendovi grazie all’abilità del conduttore dell’autoradio che lo ha costretto comunque a fermarsi.

I carabinieri, oltre a recuperare e restituire al legittimo proprietario circa 3 tonnellate di uva da tavola tipo Vittoria, rubata precedentemente all’interno di un vigneto di contrada Ragoleto, agro del Comune di Licodia Eubea, hanno rinvenuto all’interno dei mezzi, ambedue posti sotto sequestro, il seguente materiale:

1 Cric idraulico a carrello di colore rosso con 2 leve di colore rosso

1 chiave in metallo a croce per smontaggio e montaggio ruote

5 coltelli da cucina

1 chiave inglese misura 18/19

1 chiave inglese misura 13

1 chiave inglese misura 20

2 giraviti a taglio lungo

4 forbici del genere utilizzato per il taglio dei grappoli d’uva

1 martello, privo di manico, di grammi 300

1 lucchetto con relativa chiave

14 torce da speleologo

1 batteria 18 V Litium 2.0 Ah

2 tenaglie

1 cesoia

1 bobina di fil di ferro

27 pile stilo e mini stilo

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza.