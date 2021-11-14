NEONATO MUORE PER ASFISSIA AL SANT’ELIA DI CALTANISSETTA, INDAGINI IN CORSO

Un bimbo di un mese è morto per asfissia prima di giungere, stamane, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.La chiamata alla centrale del 118 è arrivata intorno alle 8.30.Quando i...

Un bimbo di un mese è morto per asfissia prima di giungere, stamane, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

La chiamata alla centrale del 118 è arrivata intorno alle 8.30.

Quando i soccorritori sono arrivati in via Roma, nell'abitazione del piccolo, il bimbo era già in arresto cardiaco. Le cause del decesso non sono chiare e sulla vicenda indaga la polizia.

Dalla centrale operativa, mentre veniva inviata l'ambulanza, l'operatore del 118 ha dato istruzioni ai genitori su come provare a rianimare il bimbo, ma ogni tentativo è stato inutile.

Vana anche la corsa in ospedale, dove il neonato è giunto già morto.