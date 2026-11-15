Nicolosi, ruba cavi di rame da una colonnina di ricarica: danni per 5mila euro, denunciato

Un 28enne è stato individuato dai Carabinieri dopo il furto di 10 metri di cavi di rame da una colonnina di ricarica elettrica lungo la strada provinciale tra Nicolosi e Belpasso.

L’attenzione dei Carabinieri verso la tutela delle attività commerciali e delle infrastrutture di pubblica utilità ha consentito di individuare il presunto autore di un furto di cavi di rame ai danni di una stazione di servizio di Nicolosi.

In particolare, i militari della locale Stazione Carabinieri, a seguito della denuncia presentata dal titolare di un impianto di distribuzione carburanti, situato lungo la strada provinciale che collega Nicolosi a Belpasso, hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile.

Il furto aveva riguardato circa 10 metri di cavi di rame, del diametro di 20 millimetri, asportati dalla colonnina di ricarica per veicoli elettrici installata presso l’impianto e riconducibile alla rete Enel, con danni stimati in circa 5.000 euro.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di identificare il presunto responsabile in un 28enne, con precedenti di polizia, attualmente domiciliato presso una comunità terapeutica nella provincia di Reggio Calabria. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento conferma l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio, attraverso la raccolta delle denunce e i successivi approfondimenti investigativi, fondamentali per individuare i presunti responsabili e tutelare cittadini, operatori economici e infrastrutture presenti sul territorio.