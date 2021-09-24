Noleggio a Lungo Termine: cos'è, come funziona e quali vantaggi?

Il Noleggio a Lungo Termine (NLT) è una tipologia di contratto auto che viene utilizzata spesso in ambito business, ma che ultimamente sta ricevendo consensi anche dalla clientela privata. Non a caso...

Con tale sistema è facile avere una vettura sempre nuova ed efficiente, pagando un canone mensile che prevede solitamente il "tutto incluso", senza dover pensare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma nemmeno alla rivendita finale. La pratica del NLT comporta diversi benefici anche in ambito consumer, specialmente a chi utilizza l'auto per lavoro ogni giorno.

Cos'è il Noleggio a Lungo Termine?

Il Noleggio Lungo Termine è una particolare modalità di locazione auto. Il veicolo viene utilizzato dal soggetto per un periodo di tempo prestabilito (solitamente da 1 a 5 anni) a fronte del corrispettivo di un canone fisso mensile. Il locatario non è soggetto al pagamento di alcuna cifra extra poiché nella quota versata mensilmente sono comprese tutte le spese amministrative, burocratiche e di manutenzione dell'auto, coprendo anche le spese extra. Il corrispettivo pagato, infatti, è comprensivo delle diverse voci di spesa, dall'assicurazione al cambio gomme ai tagliandi.

Come funziona il Noleggio a Lungo Termine?

Il periodo di riferimento del Noleggio Lungo Termine, che identifica la valenza del contratto, si protrae in genere fino a 4/5 anni con un limite annuale di chilometraggio. Questo valore è stabilito dalla società di noleggio in base alla tipologia di automobile oggetto del noleggio. Difficilmente si superano i 25 mila km annui, anche se mediamente viene stabilita una quota pari a 20 mila km.

Per quanto riguarda il Noleggio a Lungo Termine per privati la soglia massima potrebbe calare a chilometraggio compresi tra 10 mila e 15 mila km all'anno.

Quali vantaggi sono del Noleggio a Lungo Termine?

I benefici sono moltissimi e per comprenderli non sempre è necessario distinguere tra aziende e privati, in quanto spesso i vantaggi sono simili e si sovrappongono. In generale possiamo affermare che l'impresa ha qualche beneficio maggiore per il differente regime fiscale.

Trattandosi invece di Noleggio a Lungo Termine privati, il beneficio più apprezzato riguarda la conoscenza certa di un canone mensile da pagare. Le famiglie che sono impegnate a fare i classici "conti per arrivare a fine mese", grazie alla formula del noleggio auto possono vivere più serene e al riparo da eventuali imprevisti con l'auto. In caso di guasti improvvisi, incidenti, cambi gomme, rottura cristalli, problemi di carrozzeria, non si dovrà corrispondere alcun supplemento.

Un simile vantaggio per i privati deriva dalla drastica riduzione delle spese burocratiche: in questo caso non ci sarà più il mese in cui è necessario sostenere interamente il costo della polizza assicurativa.

La pratica di NLT privati consente al soggetto di scegliere tra diversi modelli di autovetture e non preclude la possibilità di personalizzazione attraverso la scelta degli optional proposti dalla casa costruttrice.