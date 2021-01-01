«Non pubblicate foto e video». Ma la festa di Capodanno nel resort di lusso sul Garda finisce sui social: tutti multati i 126 ospiti

Gente che balla senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa da ultimo dell’anno è andata in scena ieri sera in un resort di lusso di Padenghe sul Garda, nel Brescia...

Gente che balla senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa da ultimo dell’anno è andata in scena ieri sera in un resort di lusso di Padenghe sul Garda, nel Bresciano. I video dei presenti sono però finiti sui social nonostante su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva «vista l’attuale situazione di non divulgare foto e video sui social».

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/01/video-festa.mp4

LA DENUNCIA DI SELVAGGIA LUCARELLI. A denunciare l'accaduto è un post di Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook foto e video della serata dove a scorrere sono stati fiumi di bollicine e buonumore mentre a mancare, almeno da ciò che è dato vedere dalle immagini che dalla scorsa notte stanno facendo virtualmente il giro d'Italia, sono stati distanziamento fisico (con tanto di balli di gruppo), mascherine e dispositivi di protezione.

«Questa è la situazione oggi nell’hotel @splendido_bay_spa_resort a Padenghe sul Garda. Notare nella seconda foto che l’hotel lascia un biglietto sui tavoli (non da 4) con scritto: gentilissimi ospiti, a causa dell’attuale situazione vi chiediamo gentilmente oggi di non divulgare foto e video sui social media. E noi a casa lontani da figli, amici, compagni e genitori», ha denunciato la blogger sui suoi social.

Il post, che in poche ore ha ricevuto migliaia di commenti e condivisioni, ha suscitato lo sdegno immediato di migliaia di persone.

https://www.facebook.com/selvaggia.lucarelli/posts/10157778279985983

OSPITI TUTTI MULTATI. «Tutti i 126 ospiti del resort presenti ieri saranno multati per non aver rispettato le norme anticovid dell’ultimo Dpcm. A quanto ammonta la multa? 400 euro a testa». Lo spiega Massimo Landi, comandante della Polizia locale della Valtenesi, nel Bresciano. «Stiamo valutando anche eventuali verbali per il titolare dell’attività», aggiunge il comandante della Polizia locale.

IL GESTORE: «ARDUO IMPORSI CON CHI PAGA TANTO». «Abbiamo organizzato un pranzo che si è protratto a lungo per i nostri ospiti fino a sera e qualcuno, a causa di qualche bicchiere di troppo, ha esagerato». Così all’Ansa Ivan Favalli direttore del resort bresciano a Padenghe del Garda dove ieri hanno festeggiato centinaia di persone come dimostrano video che fanno vedere gente che balla e brinda senza mascherina. «Tornassi indietro non lo organizzerei più, perché viste le polemiche non ne è valsa la pena anche se stiamo facendo i salti mortali per portare avanti l’attività. C’erano un centinaio di clienti, per lo più giovani, e abbiamo fatto questo pranzo lungo per evitare la cena in camera che non avremmo potuto gestire», spiega Favalli. «Capisco la rabbia delle persone che hanno visto i video e che hanno trascorso la giornata a casa in zona rossa. Abbiamo provato ad intervenire in situazioni particolari, ma non è nemmeno facile imporsi con clienti che pagano tanto».