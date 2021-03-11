NOTA DEL CONSIGLIERE TUCCIO PATERNO' : PIENA SOLIDARIETÀ’ AL CONSIGLIERE AGATA MARZOLA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Solidarietà alla consigliera comunale Agata Marzola capogruppo di Alleanza per Paternò e presidente della commissione al bilancio, che viene inizialmente STOPPATA dal presiden...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Solidarietà alla consigliera comunale Agata Marzola capogruppo di Alleanza per Paternò e presidente della commissione al bilancio, che viene inizialmente STOPPATA dal presidente del consiglio Filippo Sambataro, tramite comunicazione scritta, chiedendo di non trattare il consuntivo 2019 in CCP. Tale iniziativa è stata presa dalla Commissione al Bilancio per iniziare a trattare il punto con i giusti tempi, in quanto già approvata in Giunta in data 12-02-2021 n.79 e pubblicato sul sito del Comune di Paternò. Nonostante tale comunicazione, l’opposizione portano avanti ugualmente la trattazione del punto in questione, ma con incontri personali, per avere più chiarimenti possibili. Successivamente arriva ulteriormente un’altra comunicazione, ma stavolta tramite mezzo stampa, dove il presidente del consiglio “GARANTE DI TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA” insieme a ciò che rimane della maggioranza, chiedono le dimissioni della consigliera comunale Agata Marzola. La nostra domanda è una sola: COME MAI SI DEVE CONTINUARE A MANTENERE QUESTO SILENZIO CHE CONTINUA A PEGGIORARE QUESTO STATO VETUSTO DELLA SITUAZIONE, ACCELERANDO PER AUTO CATALISI UNA NECROSI CRONICA DELLO STATO DELLA NOSTRA COMUNITÀ’.

FIRMATO

Consigliere Tuccio Paternò, Emanuele Paternò, Patrick Torrisi, Orto Consolata e Privitera Giuseppe