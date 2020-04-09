NOTA DEL SINDACO E DEI SERVIZI SOCIALI SULLA DONAZIONE DI 2500 EURO IN BUONI SPESA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO In merito a quanto si apprende questa mattina dalla stampa, il gruppo consiliare del M5S di Paternò ed altri rappresentanti dello stesso partito, avrebbero consegnato euro 250...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In merito a quanto si apprende questa mattina dalla stampa, il gruppo consiliare del M5S di Paternò ed altri rappresentanti dello stesso partito, avrebbero consegnato euro 2500,00 alla Protezione Civile per, si legge, “aiutare le famiglie che stanno vivendo una grave emergenza economica” in questo momento di particolare apprensione dato dall’emergenza Coronavirus.

L’Ufficio Servizi Sociali smentisce che siano state elargite somme alla Protezione Civile comunale, che è rappresentata dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e quindi dal massimo organo politico-istituzionale che è il sindaco, anche più alta autorità sanitaria della città.

Si precisa inoltre che le somme in oggetto sono state donate ad Anpas, che svolge un encomiabile lavoro di assistenza, ma che è un’associazione privata. Si precisa inoltre che nessuna iniziativa solidale è stata formalizzata all’Amministrazione né ai Servizi Sociali da parte del M5S: iniziative che saremmo stati felici ed entusiasti di condividere. Ad ogni modo, accogliamo con favore ogni iniziativa solidale che viene messa in atto nella città in un momento di così forte disagio per i nostri concittadini più bisognosi.