NOTA DELLA DUSTY SULL' ARTICOLO PUBBLICATO DOMENICA: SIAMO INTERVENUTI E RIPRISTINATO DECORO

In riferimento alla segnalazione che abbiamo ricevuto da una nostra lettrice e conseguente pubblicazione di cui al link https://www.95047.it/villa-comunale-di-paterno-tra-sporcizia-e-degrado-una-nostr...

In riferimento alla segnalazione che abbiamo ricevuto da una nostra lettrice e conseguente pubblicazione di cui al link https://www.95047.it/villa-comunale-di-paterno-tra-sporcizia-e-degrado-una-nostra-lettrice-ecco-lo-scempio-non-possiamo-fare-finta-di-niente/ , abbiamo ricevuto e pubblichiamo la seguente nota della società Dusty:

Abbiamo effettuato nella data di ieri, 07 Febbraio 2022 l'intervento, riportando il decoro nel luogo della segnalazione.