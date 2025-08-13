Notte di ricerche tra Camporotondo Etneo e Piano Tavola: ritrovata viva la 46enne scomparsa

Si sono concluse con esito positivo, ieri mattina, le ricerche di una 46enne residente a Camporotondo Etneo, la cui scomparsa era stata denunciata ieri, dalla madre, presso la locale Stazione dei Cara...

Si sono concluse con esito positivo, ieri mattina, le ricerche di una 46enne residente a Camporotondo Etneo, la cui scomparsa era stata denunciata ieri, dalla madre, presso la locale Stazione dei Carabinieri.

Ricevuta la segnalazione, i militari hanno avviato immediatamente le operazioni di ricerca con l’ausilio dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, procedendo anche alla localizzazione della SIM card del telefono cellulare della donna.

Le coordinate individuate hanno condotto i Carabinieri in un’area rurale poco distante dall’abitazione della signora, dove è stato rinvenuto lo zaino contenente il telefono e gli effetti personali della scomparsa.

Nonostante il ritrovamento, che lasciava temere il peggio, le ricerche sono proseguite senza sosta, con l’impiego dell’elicottero dell’Arma “Fiamma”, che ha sorvolato la zona tra Camporotondo Etneo e Piano Tavola. Su disposizione della Prefettura, è stato quindi attivato il piano speditivo di ricerca, con il coinvolgimento anche del personale dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni si sono protratte per tutta la notte e, questa mattina, intorno alle ore 07:30, la donna è stata rintracciata in un fondo agricolo, in stato confusionale ma viva. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto della 46enne presso il pronto soccorso dell’ospedale di Paternò.

Grazie all’impegno instancabile di tutti gli operatori coinvolti e alla rapidità d’intervento, questa vicenda si è conclusa con il ritrovamento della donna e il sollievo dei suoi familiari, che hanno potuto riabbracciarla dopo ore di angoscia.