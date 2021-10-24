NUBIFRAGIO A PATERNO', 70 MILLIMETRI DI PIOGGIA IN UN’ORA
Prosegue la situazioni di criticità nella regione Sicilia, nell’ultima ora si sono verificate precipitazioni molto forti.
A Paternò si è abbattuto e tutt'ora in corso un violento nubifragio, sono caduti 70 millimetri di pioggia in poco più di un’ora, (DATO RIFERITO DALLE ORE 19.30 alle ore 20.30) dato spaventoso che viene superato soltanto dalla città di Lentini con 75,2 millimetri caduti nell'ultima ora.
La misurazione - che resta da validare - è stata fatta dai pluviometri della rete meteo rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano).
Moltissimi i tratti e le piazze allagati in città. Pioggia fortissima e raffiche di vento.
Purtroppo le previsioni non sono delle migliori, il flusso umido meridionale continuerà e si prevedono ancora piogge con rovesci temporaleschi su tutta la Sicilia.
La classificazione ufficiale in meteorologia è la seguente: per precipitazioni fino a 1 mm/h, si parla di "pioviggine"; da 1 a 2 mm/h "pioggia debole"; da 2 a 5 mm/h "pioggia moderata"; da 6 a 10 mm/h "pioggia forte"; da 11 a 30 mm/h "rovescio"; da 31 a 90 mm/h "nubifragio", oltre 91 mm/h stato alluvionale.
Per avere un idea, la precipitazione più intensa in un'ora: 305 mm registrati il 22 giugno 1947 a Holt, Missouri, Stati Uniti.