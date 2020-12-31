NUOVA FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 3.8 A RAGALNA
AGGIORNAMENTO
Nuova forte scossa sentita pochi minuti fa, lo sciame e’ in atto in zona Etnea nei pressi di Ragalna.
La scossa è stata registrata alle ore 22.54 con stima provvisorio Magnitudo 3.8 nella zona: 5 km NE Ragalna (
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.67, 14.96 ad una profondità di 12 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania
La scossa è stata ben avvertita pure a Paternò ed in tutto il comprensorio
Nel dettaglio le scosse:
Ore 20.59 di magnitudo 2.8 epicentro a Ragalna ad una profondità di 14 km.
Ore 21:02 di magnitudo 2.9 epicentro Ragalna ad una profondità di 12 km
Ore 21:05 di magnitudo 2.8 epicentro Ragalna ad una profondità di 12 km
Ore 21:06 di magnitudo 2.4 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km
Ore 21:25 di magnitudo 3.1 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km
Ore 21:27 di magnitudo 2.7 epicentro Ragalna ad una profondità di 17 km
Ore 21:28 di magnitudo 3.2 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km
Ore 21:30 di magnitudo 3.5 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km
Ore 21:58 di magnitudo 3.5 epicentro Ragalna ad una profondità di 11 km
Ore 22.51 di magnitudo 3.2 epicentro Ragalna ad una profondità di 11 km
Ore 22.54 di magnitudo 3.8 epicentro Ragalna ad una profondità di 13 km
