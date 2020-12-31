95047

NUOVA FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 3.8 A RAGALNA

AGGIORNAMENTONuova forte scossa sentita pochi minuti fa, lo sciame e’ in atto in zona Etnea nei pressi di Ragalna.La scossa è stata registrata alle ore 22.54 con stima provvisorio Magnitudo 3.8 nella...

31 dicembre 2020
AGGIORNAMENTO

Nuova forte scossa sentita pochi minuti fa, lo sciame e’ in atto in zona Etnea nei pressi di Ragalna.

La scossa è stata registrata alle ore 22.54 con stima provvisorio Magnitudo 3.8 nella zona: 5 km NE Ragalna (
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.67, 14.96 ad una profondità di 12 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania

La scossa è stata ben avvertita pure a Paternò ed in tutto il comprensorio

Nel dettaglio le scosse:

Ore 20.59 di magnitudo 2.8 epicentro a  Ragalna  ad una profondità di 14 km.

Ore 21:02 di magnitudo 2.9 epicentro Ragalna ad una profondità di 12 km

Ore 21:05 di magnitudo 2.8 epicentro Ragalna ad una profondità di 12 km

Ore 21:06 di magnitudo 2.4 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km

Ore 21:25 di magnitudo 3.1 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km

Ore 21:27 di magnitudo 2.7 epicentro Ragalna ad una profondità di 17 km

Ore 21:28 di magnitudo 3.2 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km

Ore 21:30 di magnitudo 3.5 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km

Ore 21:58 di magnitudo 3.5 epicentro Ragalna ad una profondità di 11 km

Ore 22.51 di magnitudo 3.2 epicentro Ragalna ad una profondità di 11 km

Ore 22.54 di magnitudo 3.8 epicentro Ragalna ad una profondità di 13 km

COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO   

Serata movimentata sull'Etna questa sera.

Dalle ore 20.59 si sono registrate ben 8 scosse di terremoto, tutti con epicentro a Ragalna.

La piu' forte è state registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 21.30 di magnitudo 3.7

Le scosse sono state bene avvertite nel comprensorio di Ragalna con segnalazioni che arrivano pure da Paternò.

Al momento non si segnalano danni a cose e/o persone

