NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO AL "RAPISARDI"

21 marzo 2017 23:55
È stato pubblicato il il Decreto Assessoriale n° 1492 (del 08/03/2017) sull'attivazione dei nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di secondo grado statale  dall'assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana.

I nuovi indirizzi di studio sono attivati dall'anno scolastico  2017-2018

Al “Rapisardi” saranno operativi, il Liceo Artistico ad indirizzo “Architettura e ambiente” e  articolazione “Biotecnologie sanitarie” nell'ambito dell’indirizzo già esistente “Chimica materiali e Biotecnologia”

Decreto Assessoriale n° 1492 del 08/03/2017: attivazione nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di II grado Statale

