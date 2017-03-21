È stato pubblicato il il Decreto Assessoriale n° 1492 (del 08/03/2017) sull'attivazione dei nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di secondo grado statale dall'assessorato dell’Istruzione...

È stato pubblicato il il Decreto Assessoriale n° 1492 (del 08/03/2017) sull'attivazione dei nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di secondo grado statale dall'assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana.

I nuovi indirizzi di studio sono attivati dall'anno scolastico 2017-2018

NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO AL "RAPISARDI"

Al “Rapisardi” saranno operativi, il Liceo Artistico ad indirizzo “Architettura e ambiente” e articolazione “Biotecnologie sanitarie” nell'ambito dell’indirizzo già esistente “Chimica materiali e Biotecnologia”

