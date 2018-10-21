NUOVO VIOLENTO NUBIFRAGIO: FIUME DI FANGO SULLA STATALE 417 CATANIA-GELA

l maltempo torna a colpire le zone interne della Sicilia, già flagellate da una pesantissima alluvione nei giorni scorsi.Oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito la zona di Mineo, Palagonia e...

Oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito la zona di Mineo, Palagonia e Scordia provocando un’ondata di acqua e fango sulla strada statale 417 “di Caltagirone” Catania-Gela, dove i detriti hanno colpito le macchine in transito. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, personale dell’Anas e della polizia stradale.

Chiuso al traffico anche un tratto della strada statale 194 “Ragusana”, nel territorio comunale di Catania, tra il km 0,300 ed il km 0,900; anche in questo caso Anas è al lavoro per il ripristino della transitabilità.