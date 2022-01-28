ODISSEA NELLA GIORNATA DI IERI PER I PASSEGGERI DEI VOLI CATANIA-ROMA ED IL TORINO- CATANIA

Una vera e propria odissea per i passeggeri aerei nella giornata di ieri .Disagi provocati dalla compagnia aerea Wizz Air, i cui viaggiatori possono richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro,...

Una vera e propria odissea per i passeggeri aerei nella giornata di ieri .

Disagi provocati dalla compagnia aerea Wizz Air, i cui viaggiatori possono richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Nella fattispecie, ieri, il volo Catania Roma Fiumicino Wizzair W6 8177, con partenza alle ore 20 è stato cancellato. Disagi che sono stati riportati anche sul volo Roma Fiumicino Catania Wizzair W6 8178, che ha raggiunto la Sicilia dopo ben 9 ore di ritardo.

La tratta, infatti, vedeva una partenza da Roma alle 21,55 di ieri, ma ha raggiunto Catania solamente alle 8:29 di questa mattina. Un ritardo ampio, che può essere equiparato ad una cancellazione del volo per i passeggeri che hanno dovuto trascorrere l’intera notte in aeroporto.A causare i disagi sarebbe stato un probabile guasto tecnico ad un aeromobile della compagnia aerea Wizzair.

Brutta giornata pure per i passeggeri del volo Torino Catania che è stato cancellato improvvisamente per cause riconducibili presumibilmente dalla compagnia aerea Wizz Air. I viaggiatori possono richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Nella fattispecie, ieri, il volo Torino Catania Wizzair W6 8202, con partenza alle ore 17:35 è stato cancellato. Una cancellazione che ha poi portato anche ad altri disagi per i voli Catania Roma Fiumicino e ritorno W68177 e W68178.

