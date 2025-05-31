OGGETTI SMARRITI – Borsello e chiave ritrovati a Paternò
Paternò – Un cittadino ha ritrovato un borsello con all'interno una chiave e uno scontrino, nei pressi della propria abitazione, e chiede l’aiuto della redazione di 95047.it per rintracciare il legittimo proprietario.
Il borsello, di piccole dimensioni, non contiene documenti né portafogli, ma solo una ricevuta di pagamento e una chiave. Sul portachiavi è presente una scritta: “Monica”, unico possibile indizio che potrebbe aiutare nell’identificazione della proprietaria.
L’oggetto è stato ritrovato per strada, ma al momento non ci sono altri dettagli utili per risalire direttamente al proprietario.
Chiunque riconoscesse l’oggetto o avesse perso qualcosa di simile può mettersi in contatto al numero:
340 522 9228
L’appello è rivolto a tutta la comunità: condividere questo annuncio potrebbe aiutare a restituire quanto smarrito alla legittima proprietaria.
Grazie per la collaborazione!
Segue foto del borsello ritrovato