OGGETTI SMARRITI – Borsello e chiave ritrovati a Paternò

Paternò – Un cittadino ha ritrovato un borsello con all'interno una chiave e uno scontrino, nei pressi della propria abitazione, e chiede l’aiuto della redazione di 95047.it per rintracciare il legitt...

A cura di Redazione 31 maggio 2025 17:44

Condividi