OGGETTI SMARRITI – Borsello e chiave ritrovati a Paternò

Paternò – Un cittadino ha ritrovato un borsello con all'interno una chiave e uno scontrino, nei pressi della propria abitazione, e chiede l’aiuto della redazione di 95047.it per rintracciare il legitt...

31 maggio 2025 17:44
Paternò – Un cittadino ha ritrovato un borsello con all'interno una chiave e uno scontrino, nei pressi della propria abitazione, e chiede l’aiuto della redazione di 95047.it per rintracciare il legittimo proprietario.

Il borsello, di piccole dimensioni, non contiene documenti né portafogli, ma solo una ricevuta di pagamento e una chiave. Sul portachiavi è presente una scritta: “Monica”, unico possibile indizio che potrebbe aiutare nell’identificazione della proprietaria.

L’oggetto è stato ritrovato per strada, ma al momento non ci sono altri dettagli utili per risalire direttamente al proprietario.

Chiunque riconoscesse l’oggetto o avesse perso qualcosa di simile può mettersi in contatto al numero:
340 522 9228

L’appello è rivolto a tutta la comunità: condividere questo annuncio potrebbe aiutare a restituire quanto smarrito alla legittima proprietaria.

Grazie per la collaborazione!

Segue foto del borsello ritrovato

