OGGI ALLE ORE 12.00: SILENZIO! UN SEGNO DI LUTTO PER LE VITTIME DEL CORONAVIRUS

Bandiera a mezz’asta e un minuto di silenzio. Domani, martedì 31 marzo, alle 12 in tutti i comuni italiani si ricorderanno gli oltre diecimila morti causati dal coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo. Un numero alto che però è tristemente destinato a salire.

L’iniziativa, ideata da Anci, Associazione nazionale comuni italiani, vuole anche rendere omaggio a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che in questi giorni stanno operando ininterrottamente negli ospedali con un unico obiettivo: salvare quante più vite possibili e sconfiggere il Covid-19.

I comuni italiani parteciperanno dunque all’evento che vedrà i sindaci del Bel Paese raccolti in un momento di riflessione davanti al proprio municipio, dotati di fascia tricolore d’ordinanza.